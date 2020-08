La ACM critica el acuerdo del Gobierno con la FEMP porque "discrimina" a los municipios

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Lluís Soler, ha criticado el acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la reactivación económica tras el coronavirus por ser una medida que "discrimina a los municipios en base a sus remanentes".

Según un comunicado de la ACM este martes, Soler ha enviado una carta a la ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero, y a la FEMP, mostrando el "rechazo" del municipalismo catalán hacia el acuerdo, que contempla que los municipios cedan el remanente de tesorería para destinarlo a reactivar la economía.

"Con este acuerdo se confiscan los superávits municipales, se crea un agravio entre los municipios con y sin remanentes, y se dificulta el pago rápido a los proveedores, una de las herramientas clave para ayudar a la reactivación económica", ha alertado Soler.

También ha defendido que la gestión eficiente de los entes locales debe corresponder "directamente" a los alcaldes de cada municipio para poder aplicar las políticas de reactivación adecuadas a cada pueblo o ciudad dependiendo de sus necesidades específicas.

Además, la ACM ha reprochado que el acuerdo no resuelve los problemas de liquidez de los municipios, y considera que no ofrece "ninguna alternativa ni establece ningún compromiso de transferencia de recursos" para aquellos municipios que no dispongan de remanentes de tesorería.