La ACM, las 4 diputaciones catalanas y el Aran impulsan un servicio de asistencia urbanística a ayuntamientos

Pte de la Diputación de Lleida, Joan Talarn; de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; la pta de la ACM Meritxell Budó; pta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; pte de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, y la síndica de Aran, Maria Vergés - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM), las 4 diputaciones catalanas y el Conselh Generau de Aran han firmado este martes un convenio de colaboración para poner en marcha un servicio de asistencia urbanística destinado a los ayuntamientos, sobre todo para los municipios que tienen menos recursos técnicos y jurídicos.

Lo han hecho en la sede de la ACM en un acto al que ha asistido la presidenta de la ACM, Meritxell Budó; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; la de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer; el de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, y la síndica del Conselh Generau de Aran, Maria Vergés.

"DEMANDA CRECIENTE"

Para Budó, el convenio representa un paso adelante en materia de cooperación institucional y permitirá reforzar el compromiso de la ACM con los ayuntamientos ante "una demanda creciente" de los entes locales que, a su juicio, se encuentran desbordados ante los constantes cambios legislativos y la complejidad que conlleva tomar decisiones relacionadas con el urbanismo y la planificación del territorio.

Tras explicar que han reforzado los equipos técnicos de la ACM y que también harán formación al respecto, ha añadido que el servicio "quiere reducir desigualdades y garantizar que todos los municipios, más allá de su dimensión y recursos, puedan acceder a un asesoramiento técnico especializado" en esta materia.

Moret ha destacado la importancia de que exista este servicio de asesoramiento y acompañamiento a los ayuntamientos en materia de desarrollo y gestión urbanística por su complejidad, además de celebrar que el urbanismo ya no se criminalice como antes y se vea como algo que "viene a poner orden".

AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS

Llauradó ha agradecido la "complementariedad" que ofrecerá este servicio, sobre todo a los ayuntamientos pequeños teniendo en cuenta que el 80% de los municipios tarraconenses tienen menos de 5.000 habitantes, y en consecuencia pocos recursos humanos, material y económicos.

En la misma línea se ha pronunciado Noguer, que ha constatado la dificultad que supone encontrar técnicos especializados en urbanismo en una demarcación en la que 127 de sus 221 municipios tienen menos de mil habitantes: "Es una buena iniciativa porque es una necesidad del territorio".

Talarn ha erigido el urbanismo y la financiación como las dos principales problemáticas del mundo local, y cree que el convenio ayudará "mucho para dar este apoyo" a los alcaldes de su demarcación

Para Vergés, el debate del modelo territorial es más necesario que nunca y, tras reprochar que "muchas veces las normativas se hacen desde las grandes ciudades sin tener en cuenta la proximidad necesaria", ha querido agradecer a la ACM el ejercicio de reconocimiento de la singularidad de Aran en este acto.