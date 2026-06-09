La ACM impulsa el Estatuto del Electo Local y pide tratar a los municipios como "mayores de edad"

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, en la clausura de la 30 Asamblea de la entidad. - EUROPA PRESS

Dalmau reivindica una "receta catalana" de política que una a las administraciones BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprobado una propuesta de resolución con un decálogo para impulsar el Estatuto del Electo Local, que está previsto que se presente a finales de año, con el objetivo de reivindicar el papel del poder local y que los municipios sean reconocidos como administraciones "mayores de edad", ha explicado la presidenta de la ACM, Meritxell Budó.

Así se ha aprobado en la 30 Asamblea de la Associació Catalana de Municipis (ACM) celebrada este martes en La Pedrera de Barcelona, en la que también ha participado el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y a la que han acudido más de 200 alcaldes catalanes.

Budó ha defendido que es la "hora de reivindicar el poder local" y ha puesto en valor la tarea de los electos locales que, ha apuntado, en ocasiones es poco reconocida pero es imprescindible.

MERITXELL BUDÓ

Budó ha defendido que las administraciones locales han demostrado ser eficientes, eficaces y responsables, por lo que ha pedido que dejen de ser ejecutoras de decisiones tomadas en otras cámaras y participen activamente en la toma de decisiones como "coprotagonistas".

También ha puesto el foco en la necesidad de garantizar una financiación estable y estructural porque las administraciones locales se encuentran "ahogadas", y se ha referido al problema de la vivienda, un reto que, ha defendido, los municipios no pueden afrontar en solitario.

Ha asegurado que no hay proyecto de país sin pueblos y ciudades cohesionadas y ha sostenido que "Catalunya será tan fuerte como lo sean sus municipios".

DECÁLOGO

Entre los principales ejes del decálogo aprobado destaca la reivindicación del municipalismo como base de la calidad democrática, el reconocimiento del compromiso y la vocación de servicio de los electos locales y la necesidad de garantizar unas condiciones dignas, con seguridad jurídica y recursos adecuados para ejercer el cargo.

Además, también plantea facilitar el acceso a la representación local reduciendo las barreras actuales, reforzar la capacitación y formación de los electos, reforzar la cultura de integridad y confianza institucional, la incorporación del municipalismo en la cultura cívica y educativa del país y, finalmente, fija el compromiso de la ACM de impulsar un proceso abierto para la elaboración del Estatuto del Electo Local.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el marco de la Asamblea también se ha firmado un acuerdo entre la ACM y la Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), de colaboración en materia de neutralidad climática y economía circular.

Budó ha destacado que el acuerdo servirá para trabajar conjuntamente "grandes desafíos" y el presidente de la ANMP, Pedro Pimpão, ha remarcado la importancia de que alcaldes catalanes y portugueses estén cada vez más unidos.

DALMAU

Dalmau ha reivindicado una "receta catalana" de hacer política que centre los esfuerzos en las cuestiones que unen a las administraciones y que definen el día a día de los ciudadanos.

El conseller ha definido como retos de Catalunya los vinculados al mundo local y ha puesto en valor que "que el país funcione es el principal muro de contención contra los populismos y contra los extremos" que, afirma, se nutren de la desafección cuando no se generan consensos.

Respecto a las administraciones locales ha puesto el foco en la financiación, y se ha referido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y al modelo de financiación: "Si hemos de hacer un gran salto como país necesitamos recursos que acompañen esta transformación", ha defendido.

Para acelerar esta transformación ha expuesto la necesidad de "simplificar el entramado burocrático" y ha destacado que el Govern trabaja en un proyecto de Ley de simplificación de los trámites urbanísticos.