La ACM prevé entrar en la red internacional ICLEI para contribuir a la transición ecológica local

Visita de la ACM a ICLEI en Bruselas - ACM

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) pedirá formalmente ser miembro de la red internacional ICLEI - Local Governments for Sustainability, que agrupa municipios y regiones de todo el mundo para promover acciones locales en favor de la sostenibilidad global.

Lo pedirá cuando la Comisión de Presidencia de la ACM lo valide el próximo martes, con el objetivo de contribuir a la transición ecológica local de los municipios catalanes con políticas más verdes y sostenibles, informa este jueves en un comunicado.

El municipalismo catalán tendrá voz en los principales foros europeos e internacionales, les dará acceso "a conocimiento y prácticas europeas e internacionales", y hará que los entes locales tengan más recursos para acciones concretas en ámbitos como transición energética, economía circular, movilidad sostenible y protección de la biodiversidad.

MERITXELL BUDÓ

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó; el nuevo vicepresidente primero, Isidre Pineda, y la secretaria general, Rosa Vestit, visitaron el miércoles la sede de ICLEI en Bruselas y se reunieron con el jefe de la oficina, Peter Defranceschi.

Budó ha destacado que el futuro de los municipios pasa por la sostenibilidad" y que formar parte de ICLEI posibilitará "pasar de la planificación a la acción, con el apoyo de la mejor red de expertos del mundo".