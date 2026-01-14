La ACM reivindica los 40 años de municipalismo catalán en la UE y su papel en el proyecto europeo

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Meritxell Budó, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de ACM, a 31 de octubre de 2023, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Muncipis (ACM) ha aprobado una declaración institucional con motivo del 40 aniversario de la entrada de Catalunya a la Unión Europea a través de la adhesión del Estado, un texto que subraya el "papel clave que han tenido los municipios catalanes en la construcción y el despliegue del proyecto europeo".

En la declaración, la ACM destaca que los ayuntamientos han sido actores "imprescindibles en la europeización del país" a través de políticas de cohesión social, transformación urbana, sostenibilidad ambiental, movilidad, cultura, educación e innovación, informa la entidad en un comunicado este miércoles.

El texto también señala los retos que afronta la UE tanto en el ámbito geopolítico como "desafíos" como la transición verde, el acceso a la vivienda o la cohesión territorial, y defiende la implicación activa del mundo local en las políticas europeas.

En este sentido, la ACM ha expresado su preocupación ante el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que apunta "hacia una mayor concentración de la gestión de fondos europeos en manos de los estados miembros", y ha advertido del riesgo de recentralización de los fondos.

"Reivindicamos el municipalismo como motor de democracia, cohesión y progreso, y reclamamos que la UE siga avanzando hacia una gobernanza más inclusiva, que escuche e incorpore al mundo local en la toma de decisiones", concluye la ACM en la declaración, que se ha enviado a los ayuntamientos catalanes para que, si lo consideran oportuno, la sometan a votación.