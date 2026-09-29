La ACM reivindica el papel municipal en los ODS en la 22 Cumbre Europea de Salzburgo (Austria)

La responsable de relaciones institucionales de la ACM, Mireia Huerta, y el jefe de la oficina de Bruselas de la entidad, Jordi Solé, en la 22 Cumbre Europea de Salzburgo (Austria). - ACM

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reivindicado el papel de los municipios en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 22 Cumbre Europea de Salzburgo (Austria) que se ha celebrado del 27 al 29 de septiembre.

La representación de la ACM la han integrado el jefe de la oficina en Bruselas, Jordi Solé, y la responsable de relaciones internacionales de la entidad, Mireia Huerta, ha informado la ACM este martes en un comunicado.

La ACM estaba invitada por el Instituto de las Regiones de Europa (IRE), tras la visita institucional que representantes de la organización hicieron a la desde de la entidad municipalista catalana el pasado mes de abril.

La entidad catalana ha participado en sesiones de trabajo y ha compartido experiencias con representantes institucionales, regionales y locales de todo el continente.

Solé intervino este lunes en el seminario 'Regiones y comunidades fuertes a través de los ODS de las Naciones Unidas. Buenas prácticas de Europa', en la que expuso las acciones que impulsa la ACM para facilitar la incorporación de los ODS en la planificación estratégica y las políticas públicas locales.

También explicó las herramientas propias de la ACM que "contribuyen a avanzar en los objetivos de sostenibilidad", como la Central de Compras, que permite a los ayuntamientos incorporar criterios sociales y ambientales en la contratación pública e impulsar actuaciones alineadas con la Agenda 2030.

FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS

Solé expuso las dificultades que afrontan algunos municipios, especialmente los más pequeños, para aplicar los ODS por falta de recursos técnicos y capacidad administrativa.

En el marco de su participación en la cumbre, la delegación de la ACM también se ha reunido con el presidente de la Asociación Austríaca de Municipios, Johannes Pressl, con quien ha compartido experiencias y retos comunes del municipalismo europeo.