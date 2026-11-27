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BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha valorado positivamente la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la orden que actualiza las tarifas públicas de los servicios de atención a las personas mayores para 2026, pero ha reclamado al Govern que concrete las de los próximos años hasta 2030 para planificar la equiparación salarial.

El nuevo modelo, fruto del acuerdo sectorial firmado el pasado 6 de mayo con la Generalitat y con efectos retroactivos a 1 de enero, establece tres niveles de incremento en función del salario medio de los profesionales y de los compromisos retributivos de cada entidad: el 2,5% --correspondiente al IPC--, el 6,38% y el 8,14%, informa la patronal en un comunicado este viernes.

La publicación de la orden coincide con otro avance en las reivindicaciones históricas de Acra, la conversión de las plazas de colaboración en plazas de concertación social, que consolida "la colaboración publicoprivada y dota de mayor estabilidad y seguridad jurídica a las entidades gestoras".

RECLAMACIÓN AL GOVERN Y AGILIDAD EN LOS PAGOS

La patronal ha considerado que la actualización es un paso adelante, aunque no resuelve la "infrafinanciación histórica del sector", y ha exigido al Ejecutivo catalán que fije los incrementos tarifarios de los próximos ejercicios cuando 2027 está a punto de empezar.

La presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha advertido de que las entidades asumen compromisos salariales a largo plazo y necesitan conocer los recursos disponibles: "No podemos planificar los salarios de los próximos cuatro años con unas tarifas que se conocen a año vencido".

Finalmente, Acra ha pedido la Generalitat que garantice la agilidad en la tramitación de las solicitudes y en el pago de los incrementos de 2026, y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando con la Administración para lograr una financiación adecuada y sostenible.