Activada la alerta del Inuncat por previsión de lluvias intensas entre el martes y el miércoles

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas a partir de este martes por la noche, pero especialmente el miércoles por la mañana y la tarde en gran parte del territorio catalán, informa en un comunicado este lunes.

El Meteocat prevé que se puedan superar los 20 l/m2 en 30 minutos este martes en comarcas de la Catalunya Central, y será a partir de la madrugada del miércoles cuando el episodio se ampliará en gran parte del territorio.

El miércoles se pueden superar los 60 l/m2 en 3 horas en comarcas del Pirineo y Prepirineo Oriental, la Catalunya Central, la Plana de Vic (Barcelona) y el prelitoral y litoral central y sur.