Activadas 19 dotaciones de Bombers por un incendio en Pla de Manlleu (Tarragona)

TARRAGONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 19 dotaciones este miércoles por la tarde en un incendio de "alta intensidad" en Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia y Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Se trata del tercer incendio que ha empezado este miércoles, que se produce de forma simultánea con el de Gavà y el de Navarcles (Barcelona).

Sobre el de Gavà, han recibido la orden de confinamiento unos 6.000 vecinos de la urbanización del Can Tries i Bruguers del municipio, así como de Sant Climent de Llobregat y la zona cercana al Puig de Miramar en Viladecans.