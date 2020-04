Activan el plan de emergencias químicas por una fuga sin heridos en La Canonja (Tarragona)

Ha quedado desactivado antes de las 20.30 horas sin causar afectación al exterior

Protección Civil de la Generalitat ha activado la tarde de este jueves el plan de emergencias químicas Plaseqcat por una fuga en una empresa del Polígono Sur de La Canonja (Tarragona), y ha quedado desactivado antes de las 20.30 horas.

El accidente se ha registrado a las 18.42 horas y no ha causado heridos ni afectación al exterior, ha explicado Protección Civil en un comunicado.

La fuga en la empresa Dow Chemical Ibérica, S.A. ha sido de Paratherm, un tipo de aceite, y el producto caliente ha causado un vapor visible blanco en las instalaciones, por lo que la empresa ha activado su plan te autoprotección en fase de alerta y ha confinado a los trabajadores preventivamente.

Protección Civil ha explicado que no se han hecho sonar las sirenas porque la incidencia no ha afectado al exterior y no ha habido nube tóxica ni riesgo para la población.

Responsables de la empresa y bomberos del parque químico han contenido la fuga y trabajan en el trasvase del producto hacia contenedores.

También han atendido la emergencia efectivos de Mossos d'Esquadra y una dotación de Bombers de la Generalitat que se han desplazado a La Canonja, donde también se produjo en enero el accidente de la empresa Iqoxe que provocó varios muertos y heridos.