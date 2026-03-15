El activista Francisco Vera ve a Europa cada vez más como "una colonia bajo el yugo de EE.UU."

El activista Francisco Vera - FRANCISCO VERA

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El joven activista colombiano Francisco Vera ha lamentado que Europa ha perdido relevancia en el escenario político, pero ha afirmado: "Tiene potencial si sigue siendo Europa y no se convierte en una colonia bajo el yugo de Estados Unidos o de cualquier otra potencia, que es a lo que se parece cada vez más".

En una entrevista de Europa Press, el activista de 16 años que fundó 'Guardianes por la vida' hace justo 7 años este mes de marzo ha criticado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendiera desconfiar en un sistema internacional solo basado en reglas: "Es lo que defiende Trump. A través de la fuerza, de las armas y de la imposición, no del diálogo".

Ha destacado el papel de países como España, Irlanda o Eslovenia y, en el marco de guerras como la de Irán o Palestina, ha sostenido que ve esperanza en el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que considera que tiene un efecto muy positivo en Europa porque ha mantenido una postura más coherente, tras lo que ha criticado los "dobles estándares que sí que hay en Alemania o en Francia, que son una vergüenza para Europa".

"Estados Unidos quiere quedarse en el pasado, siguiendo explotando petróleo que es lo que le ha dado su riqueza básicamente a través del 'fracking', invadiendo un día Venezuela, invadiendo un día Irán y mañana invadiendo quién sabe qué. La transición energética va a suceder, ya no tiene vuelta atrás", ha agregado.

En este sentido, ha afirmado que el sistema internacional no está funcionando porque "no tiene herramientas para hacer que los perpetradores de violaciones de derechos humanos rindan cuentas" y ha señalado la orden de arresto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de la Corte Penal Internacional.

SALTO A LA POLÍTICA

En cuanto a su relación con los políticos, ha reconocido que siempre le ha interesado la política como una de las maneras de cambiar las cosas, aunque no la única, ha puntualizado, y no ha descartado dar el salto a la política institucional en un futuro: "La verdad, no lo descarto, por supuesto, me gustaría".

Además, el joven activista ha sostenido que se siente cercano y siente "admiración por la manera de comunicar" del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien conoció en 2025 en Madrid y que ha descrito como un personaje curioso.

Vera se ha reunido con una gran variedad de políticos de ideologías diversas como el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el ex Alto representante de la UE Josep Borrell, o dirigentes del PP: "Hablo con aquellos que estén en el marco de la democracia".

AMENAZAS Y EXILIO EN CATALUNYA

Vera ha explicado que el origen de su activismo estuvo marcado por los incendios en el Amazonas en 2019 y por el auge de las movilizaciones juveniles climáticas que se extendieron por todo el mundo, y ha lamentado que su trayectoria haya estado marcada por "amenazas explícitas de muerte" que le obligaron a abandonar Colombia y trasladarse a Catalunya.

Ha sostenido que, de su trayectoria, le habría gustado no haber tenido que salir de Colombia justamente por ese activismo, y ha lamentado que la justicia de su país "no ha hecho un carajo" contra esas amenazas, tras lo que ha agradecido a su familia y entorno cercano el apoyo que le han dado para poder continuar defendiendo sus ideas.

"Gracias a Dios, he tenido una red de apoyo muy, muy valiosa, que en otras circunstancias diferentes a la mía yo creo que no habría soportado justamente toda esta situación, toda esta violencia", ha destacado Vera, que ha agradecido el respaldo de instituciones internacionales y autoridades de Naciones Unidas --fue designado en 2022 asesor infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU-- y la Unión Europea.

ECOESPERANZA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Vera ha impulsado además el concepto de 'ecoesperanza' como respuesta al miedo y la ansiedad que genera la crisis climática entre los jóvenes, y ha detallado que este concepto implica reconocer la gravedad de los retos actuales sin caer en la resignación: "La ecoesperanza no niega la realidad del caos que estamos viviendo".

También defiende la democracia participativa, que parta de la gente y los colectivos, para recuperar "el consenso de esas personas que ya no creen en la democracia", para lo que aboga por garantizar los servicios sociales y garantizar que la democracia sea, en efecto, democracia.

"Debemos volver a modelos más participativos, más deliberativos, más locales, donde la gente pueda gestionar, trabajar desde su comunidad. Porque si no, la democracia se convierte en una cosa abstracta y lejana a la gente", ha añadido.

DISCURSOS DE ODIO

Finalmente, Vera también ha criticado que se hayan normalizado los discursos de odio y que "la gente salga a las calles y le grite al presidente de su país 'hijo de puta'", en alusión a Pedro Sánchez, y ha situado la desinformación como el origen de la frustración y la semilla del odio, frente a lo que ha impulsado la plataforma 'Jóvenes contra el odio'.

"Los niveles de impunidad mediática que hay en el debate público a la hora de atacar a poblaciones vulnerables son altísimos. Hemos escrito al Parlamento Europeo denunciando esta situación, somos jóvenes de varios países unidos contra el odio", ha concluido.