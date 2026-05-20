Actua Cultura lamenta la ausencia del 2% para Cultura en el acuerdo presupuestario Govern-ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, firman el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat para 2026 - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Actua Cultura ha lamentado este miércoles que el acuerdo presupuestario entre el Govern y ERC no incluya ninguna referencia al compromiso del 2% del presupuesto para la Conselleria de Cultura: "Catalunya no puede construir un proyecto de país cohesionado y democrático dejando la cultura al margen de los grandes acuerdos".

En un comunicado, ha expresado su "profunda decepción ante la ausencia total de la cultura" en el acuerdo, y ha considerado preocupante que no se incluya el 2%, una reivindicación compartida por el sector y asumida por los grupos parlamentarios.

Actua Cultura reclama al Govern y a los grupos políticas que incorporen de manera explícita la cultura en el desarrollo de esta nueva etapa política y presupuestaria y que "asuman con claridad el compromiso de destinar" el 2% del presupuesto a Cultura.