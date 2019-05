La acusación popular del caso Mercurio pedirá prisión provisional para Manuel Bustos

Publicado 03/05/2019 14:20:43 CET

SABADELL (BARCELONA), 3 May. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular del caso Mercurio de presunta corrupción en Sabadell, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha anunciado este viernes que el próximo lunes pedirá a la Audiencia de Barcelona la prisión provisional para el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos.

El abogado de la Plataforma, Raül García Barroso, ha indicado a los medios que no tiene aplicada ninguna medida cautelar y ha asegurado que no se presentó el pasado martes a la audiencia preliminar de la pieza 25 bis --investiga los pagos con tarjetas del Consell Comarcal del Vallès Occidental que se lleva en los Juzgados de Terrassa-- y no alegó ninguna "justa causa" y envió en su lugar a su procuradora.

Asimismo ha justificado esta medida por "el evidente riesgo de fuga y la alarma social generada" por los delitos que se le investigan, ya que sobre él se acumulan cuatro años y cuatro meses de prisión, por una lado, por la condena avalada por el Tribunal Supremo --un año y cuatro meses por la pieza 5-- y por el otro, tres años de prisión --pieza 30 por la retirada fraudulenta de multas--.

Según ha explicado Barroso, esta semana la defensa de Bustos ha presentado recurso de casación ante el Supremo por el dictamen de la pieza 30, de esta manera, el exalcalde cuenta con una sentencia firme y se está a la espera de citación de juicio por las piezas 25bis y 33 --centrada en la omisión del consistorio en la persecución de delitos--.

El letrado también ha informado que la instructora del macroproceso judicial ha cambiado, hasta ahora lo llevaba la magistrada Beatriz Faura y desde hace unos dos meses se encarga de ello Pilar Eugenia Casasús.