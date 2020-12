El acusado en la protesta contra Jusapol ve una "maniobra" para evitar el juicio antes del 14F

La Generalitat pide cuatro años de prisión cuando Sàmper anunció que se limitarían a acusar por lesiones

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensa del joven acusado por la protesta 'Holi' contra una manifestación de Jusapol celebrada en Barcelona en 2018 ha considerado que el aplazamiento del juicio hasta el 22 de febrero "ha sido una maniobra para no celebrar un juicio que comprometía la actuación de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra, y conseguir que se pospusiera" hasta después de las elecciones al Parlament previstas para el 14 de febrero.

Lo ha dicho en alusión al anuncio del conseller de Interior, Miquel Sàmper, de trabajar para solo acusar a manifestantes por casos de lesiones a Mossos d'Esquadra, cuando en este caso concreto la Abogacía de la Generalitat pide para él cuatro años de cárcel.

Lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras aplazarse el juicio previsto para este viernes el letrado de la defensa, Carles Hurtado, miembro del colectivo Alerta Solidària, que representa al militante de La Forja y la CUP Marcel Vivet, para quien la Fiscalía reclama una condena de cinco años y medio de prisión por los presuntos delitos de desórdenes, atentado a un agente y lesiones leves, en una causa en la que la Generalitat también está personada como acusación.

El juicio se ha suspendido a petición de la fiscal y con el aval de la Generalitat porque dos mossos que debían comparecer como perito y testigo están de baja médica y no han podido asistir, y sobre ellos Hurtado ha sostenido que "eran irrelevantes porque los testimonios presenciales y más relevantes estaban todos" para comenzar el juicio la mañana de este viernes.

Hurtado ha descartado la posibilidad de que las acusaciones rebajen la petición de penas para el acusado: "Antes de entrar a la sala ya se nos ha anunciado, tanto por parte de Fiscalía como de la letrada de la Generalitat, que las acusaciones iniciales se mantenían".

LA GENERALITAT NO HARÁ "VARIACIÓN A PRIORI"

Fuentes de la Conselleria de Interior han explicado a Europa Press que los letrados de la Generalitat no harán ninguna "variación a priori" de la acusación y petición de condenas, y han señalado que se fijarán de forma definitiva en la fase de conclusiones finales, cuando se celebre la vista.

Las mismas fuentes han remarcado que se intentaron varias formas para un acuerdo de conformidad "que no comportara el ingreso en prisión, y si no ha sido posible no ha sido por la defensa legal de la Generalitat".

En noviembre, Sàmper anunció en el Parlament que trabajaba en un acuerdo con los servicios jurídicos de la Generalitat sobre la actuación del Govern como acusación en causas por altercados, para limitar las acusaciones en representación de Mossos al delito de lesiones cuando hubiera agentes heridos.

La acusación particular de la Generalitat por la protesta 'Holi' incluye, además del delito de lesiones, la petición de condena al acusado por los delitos de desórdenes y de atentado a agentes, con un total de 4 años y nueve meses de prisión.

VIVET: "HA SIDO ORQUESTRADO PARA APLAZAR"

Tras suspenderse el juicio, el acusado, Marcel Vivet, ha declarado que "estaba decidido a demostrar" su inocencia ante los magistrados, y ha criticado que se haya aplazado.

"Todo esto ha sido orquestrado para aplazar el juicio hasta pasadas las elecciones y descargar de presión a los verdaderos culpables", ha defendido que la protesta por la que se le acusa fue pacífica y ha reprochado que se ofreciera aceptar una rebaja de la condena a cambio de admitir que delinquió.

Sobre la Generalitat, ha dicho que es "vergonzoso el papel que han hecho de hacerse pasar por buenos diciendo que rebajan las acusaciones", y ha criticado que el Govern actúe en los tribunales en representación de agentes de Mossos.

"El cuerpo de Mossos actúa premeditadamente persiguiendo, espiando, sacando ojos, torturando, insultando, escribiendo atestados policiales que nos acusan a miles de personas de delitos que no hemos cometido" y ha dicho que no aceptará pactos para rebajar las penas que impliquen a admitir delitos que no haya cometido.