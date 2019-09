Ada Colau critica la "campaña de alarmismo" y el uso partidista de la seguridad en Barcelona

Publicado 01/09/2019 18:52:08 CET

Celebra el cambio de actitud de la Generalitat pese a que "llega tarde"

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado que haya habido una "campaña de alarmismo" y un uso partidista de la seguridad en Barcelona, y ha lamentado que las soluciones de la Generalitat hayan llegado pasadas las elecciones municipales.

En un vídeo este domingo en sus redes sociales recogido por Europa Press, la alcaldesa ha calificado de miope la estrategia del conseller de Interior, Miquel Buch, a quien ha acusado de cambiarla cuando "algunas voces del Estado han sugerido que quizás tendrían que enviar Policía Nacional a Catalunya y Barcelona".

"Rápidamente ha salido Buch a decir que no hacía falta y que la Generalitat tiene la competencia de seguridad y puede garantizar la seguridad. Un poco tarde. ¿Hacía falta que llegasen aquí?", se ha preguntado Colau.

También ha cuestionado por qué Buch dijo que no hacían falta Mossos d'Esquadra en Barcelona, "pero cuando han pasado las elecciones municipales, resulta que ahora sí, habrá 300 nuevos Mossos en septiembre", ha reprochado Colau.

Ha criticado que Buch no haya acudido a la Junta Local de Seguridad cuando se le ha requerido, y "no se ha presentado hasta que no han pasado las elecciones municipales y ha dicho que haría un plan de choque", así como la Fiscal de Barcelona, Ana Magaldi.

CAMBIO DE ACTITUD

La alcaldesa de la capital catalana ha celebrado que haya habido un cambio de actitud en la Generalitat, pese a que, a su juicio, haya llegado tarde: "Aunque tarde, auque han pasado las elecciones, bienvenido sea el cambio de actitud y pongámonos a trabajar ya".

Ha reclamado que se dejen de lado los partidismos y que se trabaje para resolver los problemas de la ciudadanía, que "se pueden resolver si hay colaboración entre instituciones, si todos hacen la parte que les toca".

La alcaldesa también ha reconocido que en temas de seguridad "no siempre" han hablado claro, porque han considerado que eran temas sensibles, pero ha defendido que ahora hablarán claro para que las instituciones respondan a sus responsabilidades y competencias.

COLECTIVOS VULNERABLES

Además, ha criticado las voces que "han querido aprovechar los problemas concretos, como los hurtos y robos, para mezclarlos con la estigmatización y la acusación hacia los colectivos más vulnerables", como los inmigrantes y los menores no acompañados.

Ha reclamado que las administraciones, los partidos, la ciudadanía y el tejido vecinal se conjuren "para parar a la extrema derecha, que pretende aprovechar los problemas de seguridad para atacar a los colectivos más vulnerables, que no se pueden defender".

Colau ha concluido que "esta campaña de alarmismo no es un hecho puntual de Barcelona. Es un hecho de manual", que ha pasado en otros sitios del mundo cuando, según ella, llegan gobiernos progresistas y se trata de magnificar los problemas de seguridad para que no se hable de otra cosa, en sus palabras.

"Priorizaremos los temas de seguridad: trabajaremos con rigor y con colaboración y lealtad institucional para resolver los problemas de seguridad, pero mantendremos nuestra agenda de cambio", ha afirmado la alcaldesa.