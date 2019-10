Ada Colau sobre la reacción a la sentencia: "No participaremos de sobreescenificaciones"

Publicado 13/10/2019 14:03:33 CET

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este domingo que los comuns no participarán "de sobreescenificaciones ni de llamadas retóricas, propuestas inciertas o irreales" para reaccionar a la sentencia del 1-O.

"Queremos ser serios. Quienes tienen responsabilidad institucional se deben sentar para generar un marco de diálogo estable", ha dicho en declaraciones a la prensa en el Mirador del Aeropuerto de Barcelona.

Y ha añadido: "En los comuns puede haber gente que participe de una o de varias movilizaciones. Yo, como responsable institucional, tengo muy claro que no he de estar liderando estas movilizaciones; he de estar en la institución buscando las condiciones de un diálogo sereno".

Para ella, la ciudadanía debe hacer "lo que considere oportuno, siempre de forma pacífica como ha sido todos estos años", algo que defiende respetar y normalizar.

Colau ve "es normal que en democracia la gente exprese su indignación de forma pacífica, pero quizás también contundente y masiva", aunque ha añadido que la estrategia de los comuns es trabajar por el diálogo y por la liberación de los presos.

Además, ha pedido a los líderes independentistas que se unan a ese proyecto de diálogo: "Sea por grupos parlamentarios o yo misma en el Ayuntamiento, lo que sí les hemos dicho es que creemos que se ha de aprender de estos dos años y no repetir el mismo guión que ya ha fracasado".

CRITICA FILTRACIONES

Colau ha manifestado su "condena enérgica" a que haya filtraciones de la sentencia del juicio --según las cuales los líderes independentistas serán condenados por sedición y no por rebelión--, aunque ha añadido que los comuns siempre han defendido que no se cometió el segundo delito.

Las filtraciones son, según ella, una falta de respeto a los encausados y a sus familias, especialmente porque la sentencia tendrá "un gran impacto en el conjunto de la ciudadanía".

"Que pueda ser una condena... Sabemos que eso tendrá un gran impacto emocional en toda Catalunya, que hay un amplio rechazo a que pueda haber una condena de varios años de cárcel a estos líderes sociales y políticos, de los que podemos discrepar muchísimo, pero tenemos muy claro que esto no se resolverá penalmente ni con prisiones ni con juzgados, y esta es la posición de los comuns", ha dicho.