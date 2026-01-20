Ada Colau ha sido intervenida satisfactoriamente de la vesícula biliar en el Sant Pau de Barcelona

Archivo - La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido intervenida satisfactoriamente de la vesícula biliar este martes en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde se encuentra ingresada y evoluciona "favorablemente", según ha podido saber Europa Press.

Su ingreso hospitalario ha impedido su asistencia esta tarde al acto en el Ateneu del Clot en el que el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha anunciado que formará tándem en las primarias de BComú para elegir alcaldable para la capital catalana con la concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Carol Recio.

También se presentará a dichas primarias el escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, con el que Pisarello se ha abierto a "trabajar juntos una vez acabe el proceso".