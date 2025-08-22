Los ADF desplazados en Zamora: una hora caminando para acceder al fuego en terreno "escarpado"

Miembros delos ADF que trabajan en la extinción del incendio de Puente de Sanabria (Zaragoza) - SECRETARIAT DE FEDERACIONS I ADF DE CATALUNYA

Uno de los miembros ha resultado herido al quedársele atrapado un pie entre dos rocas

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 47 efectivos de Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que el martes salieron de Lleida junto a miembros de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) trabajan en la extinción del incendio de Puente de Sanabria (Zamora), en un terreno "escarpado", han explicado fuentes del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya a Europa Press.

Este viernes, los ADF han operado en una zona de difícil acceso por la escasez de caminos y la orografía del terreno, que les ha obligado a desplazarse durante más de una hora a pie llevando el equipo hasta llegar al fuego: "Les han tenido que llevar la comida un helicóptero".

Como parte de este convoy se han desplazado hasta Zamora 3 camiones de agua, pero los 8 'pick-ups' con kit de extinción "han ido muy bien" porque les ha permitido acceder a zonas a donde no podrían haber llegado con los vehículos pesados.

Las mismas fuentes han precisado que en la zona en la que operan los ADF desde el miércoles se esperan lluvias en las próximas horas y que, si todo se desarrolla según lo previsto, iniciarán su regreso hacia Catalunya esta misma noche, aunque no descartan alargar la estancia si se considerase necesario.

Según el informe elaborado por los ADF sobre la actividad de este viernes, la zona en la que han trabajado ha estado "estable" durante la pasada noche, aunque con algunos puntos calientes, y actualmente no hay frentes activos.

El perímetro actual de este incendio es de 18.000 hectáreas y prácticamente no ha crecido desde el jueves por la noche, cuando han estado presentes los bomberos de Melilla.

UN HERIDO

El jueves, un miembro del equipo sufrió un accidente debido a la orografía del terreno, tras doblarse un pie y quedársele atrapado entre dos rocas.

Al intentar liberarse sufrió arañazos y fue atendido por efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que dan apoyo a los ADF sobreel terreno y posteriormente fue trasladado por una ambulancia de la UME.

Tras recibir medicación para tratar la inflamación y el dolor, el herido ha podido regresar este viernes a las tareas de extinción del incendio, según han informado las fuentes consultadas.