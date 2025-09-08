Adif acaba las obras del nudo ferroviario de Sant Vicenç (Tarragona) para el Corredor Mediterráneo

Las obras han contado con un presupuesto de 15 millones
TARRAGONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Adif ha acabado las obras de adaptación del nudo ferroviario de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) para su integración en el Corredor Mediterráneo, según ha informado este lunes en un comunicado.
Las obras se han dado por finalizadas tras culminar las operaciones de la última fase de esta actuación, iniciada en octubre de año pasado y que ha representado una inversión de unos 15 millones de euros.
En esta última fase, que se ha puesto en servicio este lunes, se ha llevado a cabo la renovación de la línea aérea de contacto en tres vías, dos de las cuales dan servicio a dos de los andenes de la estación.
En una de estas vías se ha renovado parcialmente el carril y se ha instalado un aparato de vía para conectar el ancho mixto para su continuidad con el resto del trazado del Corredor Mediterráneo.
"COMPLEJA TÉCNICAMENTE"
Según Adif, la operación de Sant Vicenç es "la más compleja técnicamente ejecutada hasta ahora en una infraestructura en servicio" para avanzar en el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
Esto se debe a que es uno de los principales nudos ferroviarios de la red de ancho convencional catalana.
De media semanal, circulan por este nudo ferroviario unos 1.580 trenes, 790 de ellos de los servicios de Rodalies, 530 de Media Distancia y 260 de mercancías.