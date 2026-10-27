Adif AV licita las obras para reforzar la alimentación eléctrica de los túneles de Barcelona-Sants

Viajeros en la estación de Barcelona-Sants - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad (AV) ha licitado por más de 2 millones de euros las obras para reforzar la alimentación eléctrica de las instalaciones asociadas a los túneles de acceso a Barcelona-Sants, informa en un comunicado este martes.

El proyecto incorpora un segundo punto de alimentación al anillo de cinco centros de transformación que suministra electricidad a instalaciones de los túneles de acceso a la estación por si falla el sistema principal.

También se llevarán a cabo la reubicación de parte de las cabinas eléctricas y la instalación de nuevos equipos en dos de los centros de transformación para gestionar las dos alimentaciones eléctricas y la configuración del anillo.

La actuación tiene como objetivo reforzar la capacidad de suministro eléctrico a las instalaciones y protegerlas ante posibles fenómenos meteorológicos adversos.

Los trabajos se completarán con diversas obras de acondicionamiento y drenaje destinadas a evitar la entrada y acumulación de agua en el centro de maniobra.