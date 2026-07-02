Adif finaliza las actuaciones de contingencia en el túnel de Rubí (Barcelona)

Interior del túnel de Rubí (Barcelona) - ADIF

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha anunciado la finalización de las obras de contingencia que ha ejecutado desde principios de año para el refuerzo, estabilización y mejora de la estructura del túnel de Rubí (Barcelona) y la supresión de las restricciones de tráfico, en un comunicado este jueves.

Las obras han comportado una inversión de 3,5 millones de euros y han permitido actuar en 130 metros de los 990 que tiene el túnel.

La empresa ha asegurado que mantiene "una monitorización permanente" para verificar el comportamiento de la estructura.

Ha añadido que sus técnicos están trabajando de forma coordinada con la Generalitat y Renfe para la recuperación total de los servicios de la línea R8, mientras que, para los servicios de mercancías, se prevé normalizar el servicio tanto en ancho convencional como estándar de acuerdo con lo establecido por cada operador.

Los trabajos han consistido en la implementación de piezas metálicas denominadas cerchas, fabricadas a medida de cada sección del túnel, que se anclan a la base de la solera, previamente excavada y hormigonada, que sirven como armazón para el anillo de refuerzo de hormigón armado que completa la estructura dentro del túnel.