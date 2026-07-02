Adif finaliza el nuevo acceso ferroviario al Aeropuerto de Barcelona

Estación de la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona - ADIF

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha finalizado la segunda fase de las obras del nuevo acceso ferroviario al Aeropuerto de Barcelona, que "mejorará sustancialmente la conexión" de la infraestructura y que ha contado con una inversión de 400 millones de euros, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado este jueves.

Está previsto que en las próximas semanas se inicien las pruebas de circulación con material rodante, y ya se pueden realizar otros ejercicios como el simulacro para verificar los protocolos de actuación y el correcto funcionamiento de las instalaciones de protección civil en caso de emergencia.

La nueva infraestructura permitirá establecer servicios directos entre las 2 terminales del aeropuerto con Barcelona y el resto de la red de Rodalies, con unos tiempos de viaje de unos 19 minutos entre la estación de la terminal T1 y el centro de la ciudad.

El nuevo trazado, de vía doble, se inicia en la línea de ancho convencional Barcelona-Vilanova y tiene una longitud total de 5,2 kilómetros, incluyendo un tramo soterrado de 4,3 kilómetros.

Además, se han construido dos estaciones con entradas directas plenamente accesibles al recinto aeroportuario, una en la T1 y otra intermedia, en la T2, que tendrá conexión con la línea 9 de Metro.