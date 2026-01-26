Adif investiga el fallo informático que obligó a suspender el servicio de Rodalies este lunes

Pantalla en la estación de Fabra i Puig (Barcelona) donde informa del corte en el servicio de Rodalies de este lunes - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif investiga el fallo informático que este lunes por la mañana obligó a suspender hasta en dos ocasiones el servicio de Rodalies, según han informado fuentes del administrador de las infraestructuras ferroviarias a Europa Press.

Las citadas fuentes han explicado que la Estació de França (Barcelona) alberga un centro de control desde el que se gestiona, mediante programas informáticos, la circulación de los trenes de "gran parte de Catalunya" y que, por motivos que ahora se están investigando, los programas informáticos fallaron.

Cuando esto sucede, "por razones de seguridad", todos los trenes que en ese momento se encuentran en circulación se detienen, si bien la incidencia de este lunes ha podido resolverse rápidamente por la presencia de técnicos en el centro de control, que han solventado la situación y han permitido que el servicio se pueda reanudar progresivamente.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no descarta la "hipótesis del ciberataque" en el servicio de Rodalies en Catalunya esta madrugada.

Puente ha realizado estas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha precisado que aún no saben lo ocurrido por lo que no quiere "alimentar nada".