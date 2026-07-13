Adif licita la renovación de la estación de Rodalies de Viladecans (Barcelona) por 5,4 millones

Imagen virtual de la futura estación de Viladecans (Barcelona) - ADIF

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado el contrato para renovar y modernizar la estación de Viladecans (Barcelona) por 5,4 millones de euros, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado este lunes.

Las obras tienen el objetivo de convertir la actual estación en una terminal "moderna y diáfana, con más servicios y espacios", así como una nueva imagen exterior.

El proyecto consiste en una reconfiguración de espacios y elementos, como el cambio de ubicación del ascensor y las máquinas autoventa, la supresión de rampas, la realineación de los tornos de acceso o la ampliación de la escalera de acceso al andén 1.

Además, se creará una nueva área de espera de viajeros en la zona del vestíbulo, que incluirá bancos, aseos accesibles para pasajeros con movilidad reducida, monitores de información y máquinas expendedoras de productos de alimentación y bebida.

También se remodelará el paso inferior que comunica los andenes, así como su acceso, y las marquesinas que cubren los andenes.