Adif mantiene interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo por la dana Alice

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif mantiene interrumpida la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los "importantes daños" en la línea ferroviaria causados por la dana Alice, informa en un comunicado este lunes.

Hasta el momento, ya ha desplegado todos los medios técnicos y humanos disponibles para inspeccionar el estado de la infraestructura y realizar las reparaciones necesarias cuando sea posible, aunque el restablecimiento del tráfico "está condicionado a la evolución de la meteorología y la reparación de los daños".

La suspensión de la circulación se prolongará, al menos, durante todo este lunes.

AFECTACIONES

Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) se sigue inspeccionando el tramo y hasta el momento se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños.

En estos momentos, se encuentran trabajando en la vía 1 un tren con 9 tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora.

Por otro lado, y a causa de la caída ayer de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló (Castellón), se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico.

En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Y entre Benicarló y Alcalà de Xivert, se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.