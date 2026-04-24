Adjudicada la rehabilitación del firme en la A-2 entre Cervera y Sant Antolí i Vilanova (Lleida)

Plano de la zona afectada por las obras - GOBIERNO

LLEIDA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, por 12,34 millones de euros, las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-2 entre Cervera y Sant Antolí i Vilanova, informa en un comunicado este viernes.

Los trabajos tienen el objetivo de rehabilitar el firme existente mediante trabajos de fresado y reposición para mejorar el estado y la regularidad para prolongar su vida útil.

Incluirán la rehabilitación estructural del firme en el carril derecho de ambas calzadas; la regularización de la rasante longitudinal en algunos tramos; la rehabilitación superficial del firme en todo el ancho de ambas calzadas, en enlaces, en ramales y en carriles de cambio de velocidad; y la reposición de marcas viales, balizamiento y defensas.