Adjudicadas las obras de adaptación de la L5 del Metro en Plaça de Sants de Barcelona

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha adjudicado las obras de adaptación a personas con movilidad reducida de la estación de Plaça de Sants de Barcelona de la L5 del Metro por un importe de 16,6 millones de euros.

Los trabajos, que corresponden a la primera fase de la adaptación del intercambiador (L1 y L5), empezarán este primer trimestre, con un plazo de ejecución previsto de 30 meses y financiación del fondo Feder, informa el departamento en un comunicado este viernes.

El intercambiador de Plaça de Sants está formado por dos estaciones de Metro, de la L1 y de la L5; en día laborable, la L5 recibe 21.792 viajes y la L1, 14.690, y se producen 9.950 intercambios, sumando más de 46.000 viajes al día.

Las obras permitirán adaptar a personas con movilidad reducida la estación de la L5, que cuenta con dos accesos a la calle --plaza de Sants y calle de Galileu-- y un vestíbulo.

PROYECTOS

En paralelo, el departamento tiene en redacción el proyecto constructivo para la mejora de la accesibilidad de la estación de la L1, segunda fase de la adaptación de este intercambiador de Plaça de Sants.

La red de Metro del área de Barcelona tiene adaptadas 157 estaciones, lo que representa un 96,3%, y el departamento "está trabajando para alcanzar el 100%".