Adjudicadas las SIV de las futuras estaciones de tren de la T1 y T2 del Aeropuerto de Barcelona

Archivo - La T2 del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado las obras para la instalación de los Sistemas de Información al Viajero (SIV) de las futuras estaciones ferroviarias situadas en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barcelona, según ha informado este lunes en un comunicado.

Con un importe de 769.321 euros, estos sistemas ofrecerán información ferroviaria y otros mensajes "con óptimas condiciones de recepción para su correcta interpretación" por parte de los viajeros.

El sistema estará integrado por una red de dispositivos de información audiovisual y sonora, ubicados principalmente en zonas de accesos, vestíbulos, áreas de tránsito y de espera de viajeros, así como en andenes.

Así, se instalarán monitores para informar sobre las salidas y llegadas de los trenes y los altavoces serán multizona y multiidioma.

También se pondrán sistemas de cronometría que facilitarán información horaria actualizada, así como un circuito cerrado de televisión para la protección de los viajeros y la vigilancia de las instalaciones.