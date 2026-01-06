Una administración de Cornellà (Barcelona) vende 1 serie del primer premio de 'El Niño'

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La administración 6 de Lotería de Cornellà de Llobregat (Barcelona), en la calle Doctor Arús 11, ha vendido 1 serie del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', con el número 6.703 y premiado con 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo.

En declaraciones este martes a Europa Press, el lotero de esta administración, Alberto Romero, ha explicado que la serie --10 décimos-- se ha vendido por ventanilla y que haberlo vendido es "importante para seguir trabajando".

Explica que hasta las 13.30 no se había acercado ningún premiado y, además, recuerda que en su administración ya se vendió un tercer premio de la Lotería de Navidad en 2024 y el 'Gordo' de 2023.