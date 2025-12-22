Una administración en Sant Joan de les Abadesses (Girona) vende su primer premio en 30 años

Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

GIRONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración número 1 de Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha vendido por primera vez en su historia uno de los premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, concretamente una serie del número 90.963, el tercer premio que ha sido cantado a las 11.12 horas de este lunes.

Así lo ha explicado a Europa Press su propietaria, Yaiza Olmo, que ha añadido que hace cerca de un mes cambiaron de propietario, por lo que no recuerda a quién se vendió esta serie.

No obstante, Olmo ha precisado que la serie fue vendida íntegramente por ventanilla y ha detallado que nadie se ha acercado a la administración a celebrarlo, ya que cree que al ser una cantidad de dinero elevada, los premiados irán directamente al banco a cobrar su décimo, según ella.