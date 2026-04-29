Administraciones y empresas de Osona (Barcelona) analizan las infraestructuras de la comarca

Los participantes en el encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de Vic, Torelló, Manlleu y Gurb (Barcelona), representantes de la Generalitat, el Consell Empresarial d'Osona (Cedo) y la Cámara de Barcelona han participado en un encuentro donde han analizado las infraestructuras de la comarca y la contaminación, informan la Cámara y el Cedo en un comunicado este miércoles.

La sesión ha servido para mostrar que "la mejora de las infraestructuras de transporte puede contribuir de forma significativa a reducir los niveles de contaminación.

En este sentido, se ha subrayado la importancia de desdoblar la línea R3 de Rodalies, que podría facilitar una reducción del tráfico rodado en la C-17.

Por otro lado, se ha señalado que la contaminación es "un reto estructural que requiere una respuesta coordinada" entre administraciones, empresas y agentes del territorio.

El encuentro ha servido para "alinear prioridades, compartir información estratégica y reforzar la colaboración" entre los diferentes actores de la comarca.