Administrativos y personal de limpieza, los puestos más demandados por empresas en Barcelona en 2026

Archivo - Dispositivo de riego y limpieza con agua freática en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El personal administrativo y el de limpieza han sido los empleos más demandados por las empresas de Barcelona el primer semestre de este año, según la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xaloc) de la Diputación de Barcelona, informa este martes en un comunicado.

La red, formada por más de 150 Servicios Locales de Empleo y presente en unos 270 municipios, ha gestionado cerca de 6.700 ofertas desde el inicio del año, de las que el 8,7% correspondía a administrativos con tareas de atención al público y el 8,6% a personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares.

La hostelería también se mantiene como uno de los principales sectores de contratación, con camareros, ayudantes de cocina y cocineros entre las diez ocupaciones más demandadas, junto a auxiliares de enfermería hospitalaria y monitores de actividades recreativas y de entretenimiento.

INSERCIÓN

La Xaloc ha cerrado el primer semestre con una tasa de inserción laboral del 19,4%, tras gestionar 6.680 ofertas y registrar 13.472 inserciones, mientras que las personas mayores de 40 años han representado el 31,6% de los usuarios atendidos y el 32,1% de quienes han encontrado un empleo.

Durante este periodo, la red ha atendido a cerca de 10.200 empresas y ha impulsado unas 195.000 acciones para mejorar la empleabilidad y más de 27.000 actuaciones de apoyo a la búsqueda de talento.