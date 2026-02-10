Admitidas 4 demandas de bomberos voluntarios contra la Generalitat para exigir derechos laborales

Archivo - Varios bomberos durante una concentración, frente la Consellería de Interior. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de lo Social de Lleida, Figueres (Girona), Granollers y Terrassa (Barcelona) han admitido a trámite las demandas presentadas por bomberos voluntarios para exigir a la Generalitat derechos laborales, según han informado fuentes del colectivo 'Bombers Precaris en Lluita' a Europa Press.

Las vistas, según los escritos consultados por Europa Press, han sido señaladas para el 25 de septiembre en el caso de Lleida; el 7 de octubre en Terrassa, en Granollers el 28 de ese mismo mes, y en Figueres el 5 de noviembre, y las demandas admitidas a trámite engloban, en total, a 171 bomberos voluntarios.

Desde el equipo legal de 'Bombers Precaris en Lluita' valoran positivamente el hecho de que varias de las demandas, entre ellas la de Lleida, que es la que agrupa a más bomberos (109), hayan sido admitidas y tengan señalamiento.

Además, están en proceso de tramitación otras 3, que han tenido hasta ahora diversos requerimientos previos desde sus correspondientes juzgados --las presentadas en Reus y Tortosa (Tarragona), y la de Girona--, mientras que las 5 restantes --Barcelona, Sabadell, Mataró y Manresa (Barcelona) y Tarragona--, están pendientes de admisión, señalamiento u otras actuaciones.

En el caso de Reus, la Generalitat había alegado falta de competencia del juzgado de lo Social y el magistrado, con el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, ha decidido declararse competente, según fuentes conocedoras.

Esta semana han tenido lugar cuatro asambleas territoriales de 'Bombers Precaris en Lluita' para conocer el estado del proceso legal y para continuar con la estrategia de movilización y presión a la Generalitat.

En este sentido, el colectivo ha organizado dos jornadas de recogida de firmas en las calles, los próximos domingos 15 y 22 de febrero, aunque también se están recogiendo firmas online, y a partir de marzo llevarán a cabo más movilizaciones para protestar por su situación.

"UBERIZACIÓN" DE LOS BOMBEROS

Desde el colectivo sostienen que, pese a su denominación, la relación ha trascendido los límites del voluntariado para convertirse en "una relación laboral encubierta, constitutiva en un fraude de ley".

Este fenómeno, que denominan "uberización del servicio público" consiste en utilizar una figura legal, la del voluntariado, para cubrir las necesidades estructurales de un servicio público esencial de manera precaria y de bajo coste, en sus palabras.

Aseguran que se ha creado una figura análoga a la del 'rider', un "bombero rider", conectado a una app, a quien se le exige disponibilidad y profesionalidad, pero se le niega los derechos laborales más básicos.

Todo esto, añaden, genera una "grave desprotección para un colectivo que asume riesgos idénticos a los de los bomberos profesionales" y que presuntamente incumple la normativa estatal y autonómica que regula la figura del voluntario y las obligaciones de la Administración en la prestación de servicios de emergencia.

Por todo ello, exigen que se reconozca la existencia de una relación laboral común entre los demandantes y la Generalitat, con la condición de personal laboral indefinido fijo.

También, que se reconozca la antigüedad desde la introducción de la obligatoriedad de horas y uso de la app (desde febrero de 2020), que se les dé de alta en la Seguridad Social y que se les abonen las diferencias salariales del último año y las cotizaciones sociales de los últimos 4 años.