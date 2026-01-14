Aecoc se adhiere al programa Incorpora de la Fundación La Caixa

Archivo - El director general de Aecoc, José María Bonmatí, en una imagen de archivo. - AECOC - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Aecoc, José María Bonmatí, y la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación La Caixa, Núria Danés, han firmado la adhesión de Aecoc al programa Incorpora de la Fundación para impulsar la inclusión sociolaboral, informa la organización en un comunicado este miércoles.

La voluntad es impulsar un sector más diverso y socialmente responsable, y apostar por la colaboración con entidades de referencia para generar oportunidades e impulsar la cohesión social.

El programa pondrá a disposición de Aecoc un servicio de intermediación y acompañamiento orientado a dar una respuesta ágil y personalizada a la cobertura de las vacantes de sus empresas asociadas.

Incorpora cuenta con más de 1.000 técnicos de inserción laboral de más de 400 entidades colaboradoras, que identifican perfiles, capacitan a los participantes y les acompañan en el acceso al mercado laboral.

El acuerdo permitirá generar oportunidades laborales para los participantes en el programa y reforzar el compromiso de las empresas con la inclusión social y la diversidad.