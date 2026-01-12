Aecoc pide que la protesta agraria no paralice la libre circulación de mercancías y personas

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja en Pontós (Girona). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Aecoc, que reúne a más de 34.500 compañías, ha pedido este lunes que las protestas agrarias en contra del acuerdo de la UE con Mercosur "se desarrollen de manera compatible con el mantenimiento de la libre circulación de mercancías y personas, evitando situaciones de bloqueo".

"Aecoc respeta, como no puede ser de otra forma, el derecho de los agricultores a manifestar sus reivindicaciones, así como a trasladar sus preocupaciones a las administraciones competentes, si bien considera necesario recordar que, aunque todas las posiciones son legítimas, no lo son todas las formas de expresarlas", informan en un comunicado.

En ese sentido, la asociación hace un llamamiento a la reflexión "sobre los perjuicios directos que los bloqueos en las vías de acceso están provocando a otros eslabones de la cadena de valor y a otros profesionales, como los del transporte de mercancías por carretera".

Los bloqueos de carreteras y nodos logísticos "están afectando de forma transversal a todos los sectores profesionales integrados en Aecoc provocando retrasos, sobrecostes operativos y una alteración significativa del normal funcionamiento de las empresas".

IMPACTO ECONÓMICO

Esta situación, advierten, tiene un impacto económico relevante y pone en riesgo la eficiencia de las cadenas de suministro: "Resulta especialmente crítica al producirse en un momento en el que las empresas están gestionando el reabastecimiento tras el periodo navideño y operan con márgenes logísticos muy ajustados".

En este sentido, AECOC insiste en que garantizar el libre movimiento de mercancías y personas "es un principio básico para el correcto funcionamiento de la sociedad, la economía y el abastecimiento y que no se pueden bloquear de forma prolongada puntos estratégicos para el transporte y la actividad empresarial".