Aegesen asegura que la "sostenibilidad es una inversión que sale a cuenta"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, clausura el foro RAED sobre sostenibilidad - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que la "sostenibilidad es una inversión que sale a cuenta".

Lo ha dicho este viernes en la clausuar del Foro Raed sobre sostenibilidad, en la que también han participado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Laia Bonet.

Aegesen ha insistido que la "inversión en actuar es mucho menor que el coste de no actuar" contra el cammbio climático, por lo que ha puesto en valor los espacios de análisis sobre este tema como el foro que ha cerrado.

Ha explicado que el modelo de desarrollo sostenible permite "satisfacer las necesidades de la sociedad presente sin comprometer las de las sociedades futuras".

La vicepresidenta ha puesto en valor que la conexión con la ciencia y la academia "es fundamental" para tener datos, diagnósticos, análisis e información del momento actual.

Asimismo, ha defendido el trabajo de los científicos y ha lamentado tener que hacerlo en la actualidad: "Parece increíble que en pleno siglo XXI haya que defender al mundo científico porque está siendo atacado".

EUROPA Y ESPAÑA

Aegesen ha apuntado que Europa es el continente en el que más rápido están subiendo las temperaturas y que el Mediterráneo se está calentando más rapidamente que en el resto de mares y oceanos.

Ha añadido que, en España, se han detectado 151 riesgos "que actúan en red y se magnifican" y ha subrayado que la ciencia y la tecnología aportan soluciones a estos problemas.

"Sabemos que la agenda verde es una agenda de buen crecimiento, de oportunidades para España", ha dicho, y ha subrayado la necesidad de aprovechar estas oportunidades para ponerlas al servicio de los ciudadanos.

Ha insistido en que la sostenibilidad es "una agenda de competitividad", y que también permitirá impulsar al empleo y la cohesión territorial, entre otros puntos.

PANEQUE

Paneque ha explicado que el Govern tiene la confianza de que el progreso y las instituciones actuales tienen la capacidad para encontrar una "nueva vía de industrialización y crecimiento".

Ha dicho que este crecimiento se debe hacer desde el "racionalismo científico, el conocimiento y el compromiso con los seres humanos".

La consellera ha asegurado que Europa "ha sido un ejemplo" de compromiso con el bienestar de las personas en el proceso de reindustrialización y crecimiento económico porque ha hecho una apuesta clara por la descarbonización y las energías renovables.

BONET

Bonet ha afirmado que la "sostenibilidad ya no es solo un objetivo ambiental", sino que va más allá y que es imprescindible para el progreso económico, la competitividad empresarial y la calidad de vida de las personas.

Ha celebrado que, en 2025, el 53% de la energía generada en España fue de origen renovable: "No es solo una apuesta por la energía limpia, también es una energía más barata".

Ha dicho que este es uno de los mejores ejemplos de que la transición ecológica "no solo es imprescindible para el planeta, también es sostenible económicamente".