La Aemet prevé una primavera calurosa en Catalunya tras un invierno muy cálido y lluvioso

Archivo - Vista del embalse de Foix, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que esta primavera en Catalunya sea calurosa y con precipitaciones normales o "posiblemente por encima de lo normal", tras un invierno que ha sido muy cálido y muy húmedo.

Así lo ha expresado este miércoles el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Catalunya, Ramón Pascual, tras presentar el balance del invierno y la previsión meteorológica de la primavera en Catalunya.

Informa de que este invierno ha tenido una temperatura media de 7 grados, 1,1 grados más que el promedio 1991-2020, y se ha tratado del noveno invierno más cálido de la serie histórica y el sexto del siglo XXI, además de señalar que "los últimos ocho inviernos han sido más cálidos de lo normal".

Algunos observatorios han registrado "uno de los cinco inviernos más cálidos de sus largas series de datos", como, por ejemplo, los aeropuertos de Barcelona (11,6 grados), de Girona (9,7 grados), de Reus (11,5 grados) y el observatorio de Lleida (8,3 grados).

FEBRERO MUY CÁLIDO

Por meses, diciembre fue muy cálido, con una temperatura media de 7,0 grados (una anomalía de 1,2 grados por encima de la referencia); enero se mantuvo normal con 5,3 grados(1 grado menos); y febrero volvió a ser muy cálido, alcanzando los 8,6 grados (2,2 grados más), valor que lo situó en el "quinto mes de febrero más cálido de la serie iniciada en 1940".

Entre el 11 y el 12 de febrero se registraron algunas de las noches de febrero más cálidas y destacaron los registros del observatorio de Lleida (10,3 grados) el 11, y los de los aeropuertos de Barcelona (13,4 grados), Reus (13,7 grados) y Girona (11,2 grados) el 12.

Por otro lado, destaca la fuerte irrupción de aire frío entre los días 5 y 7 de enero, que dejó un pico sostenido de frío que ha sido "uno de los más intensos registrados en invierno en los últimos cinco años".

LLUVIAS En cuanto a precipitaciones, este invierno (de diciembre a febrero) ha sido muy húmedo, con una precipitación acumulada de 305 milímetros (es decir, 305 litros por metro cuadrado), lo que representa el 243% del valor de referencia del periodo 1991-2020.

Además, ha sido el cuarto invierno más lluvioso desde el inicio de la serie en 1920 y "el primero en lo que va de siglo", y la Aemet señala que el más lluvioso fue el de 1995-1996, con 355 milímetros (355 litros por metro cuadrado).

Destacan los máximos pluviométricos en las zonas montañosas del Pirineo, en el cuadrante nordeste, especialmente en el Vallès (Barcelona) y el Empordà (Girona) y el extremo sur, con registros que superaron la barrera de los 500 milímetros (500 litros por metro cuadrado).

En el extremo opuesto, las comarcas de poniente en la Depresión Central presentaron los acumulados más bajos del trimestre, quedándose entre los 150 y los 200 milímetros.

TEMPORALES

Por meses, diciembre fue muy húmedo, con una precipitación de 123 litros por metro cuadrado (el 262% del valor de referencia), tendencia que se intensificó en enero, rozando "el triple de lo habitual" (292%) con unos acumulados que alcanzaron los 137 litros por metro cuadrado; y en febrero se mantuvieron las lluvias, con 45 litros por metro cuadrado que representan el 143% de su media.

En Catalunya, el impacto más severo en cuanto a lluvias se dio entre el 15 de diciembre y el 20 de enero, con abundantes registros de lluvias diarias y acumuladas de episodios de precipitación y temporales de levante: los más destacados fueron en diciembre (14-17 y 25-28) y en enero (16-20), este último "especialmente adverso".