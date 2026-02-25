Aena prevé invertir 1.765 millones en el Aeropuerto de Barcelona hasta 2031

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante la presentación a los medios de comunicación de la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) correspondiente al período 2027-2031, en la sede de Aena, a 18 de febrero de - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha explicado que la empresa prevé invertir 1.765 millones de euros en el Aeropuerto de Barcelona en el periodo 2027-2031 en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de 2025 este miércoles.

Lucena ha detallado que, del total, 1.020 millones se destinarán a las dos terminales y al inicio de las medidas compensatorias para la futura ampliación del aeródromo, y que los 745 millones restantes irán a otras inversiones.

Entre las inversiones incluidas en el DORA III --que el Gobierno debe aprobar en septiembre-- están la reforma de la terminal T2 y buena parte del retranqueo de la fachada de la terminal T1, aunque "sin completarlo".

Sobre la ampliación propiamente dicha, Lucena ha señalado que la previsión es tener el plan director aprobado en 2028 o 2029 para que, en 2031, se puedan "haber acometido inversiones importantes solo en el ámbito de las compensaciones medioambientales, que no es poco".

Ha añadido que, si se cumplen las previsiones, se podría iniciar el alargamiento de la pista más cercana al mar y la construcción de la terminal satélite y su conexión con la T1 a partir de 2032, ya con el DORA IV, y ha recordado que la inversión total prevista es de 3.200 millones.