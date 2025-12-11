La AEPD confirma que Plataforma per la Llengua no vulneró la protección de datos en sus estudios

Archivo - Logo de la entidad 'Plataforma per la Llengua' - PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desestimado la denuncia presentada por Asamblea por una Escuela Bilingüe y ha dado la razón a Plataforma per la Llengua y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), confirmando que el estudio de la entidad sobre los usos lingüísticos en 'caus' y 'esplais' no vulneró la normativa de protección de datos y no recogió datos personales.

La metodología usada en la investigación es la de la observación no participante, que permitió registrar la lengua de las conversaciones, el número de niños y monitores que participaban, y el grupo de edad, pero ningún dato personal, informa la Plataforma en un comunicado de este jueves.

Plataforma per la Llengua atribuye la denuncia "a una voluntad para desprestigiar la organización y a una intención para desincentivar futuras investigaciones para conocer el estado real de la lengua", y se muestra satisfecha por el archivo de la causa.

Asamblea por una Escuela Bilingüe acusaba a la organización de haber infringido la protección de datos por "recoger datos sin informar a los afectados, mediante grabaciones de voz de trabajadores en el transcurso de la actividad laboral sin consentimiento y sin adoptar medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas".

La 'ONG del catalán', sin embargo, no recogió datos de carácter personal ni grabaciones de voz, y solo se grababan a si mismos, y apunta que la misma metodología ya se había usado en otros estudios sociolingüísticos.