Las aerolíneas mantienen los vuelos desde Barcelona durante la ventada pero no se descartan demoras

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha informado de que, por el momento, ninguna aerolínea ha realizado cancelaciones preventivas en los vuelos con origen o destino Barcelona a causa del episodio de viento previsto para el jueves en Catalunya, pero podrían producirse demoras debido a las regulaciones aéreas.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el gestor aeroportuario ha señalado que ha reforzado sus equipos en pista y plataforma para asegurar todos los elementos situados en el área de maniobras y evitar que puedan desplazarse por las ráfagas.

Asimismo, recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.