El aeropuerto de Barcelona gestiona 201.000 toneladas de mercancías en 2025, un 10,5% más

Archivo - Un avión sobrevuela el Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Barcelona cerró 2025 habiendo gestionado 201.000 toneladas de carga aérea de mercancías, un 10,5% interanual más y el récord histórico de la infraestructura, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este jueves.

Es el principal dato del Observatori de la Càrrega Aèria, que edita cada año la corporación junto a la Associació BCL, y que señala que el de Barcelona es el 21 aeropuerto con mayor carga de mercancías de Europa.

Ha señalado que el modelo de carga de Barcelona "está claramente vinculado al largo radio", con el 57% del volumen total, lo que, ha dicho la Cámara, confirma el papel del aeropuerto como plataforma de conexión intercontinental.

La carga tradicional concentró más del 70% del volumen total y "explica la mayor parte del crecimiento", mientras que el segmento express/courier tuvo un comportamiento estable.

Por sectores, la moda fue el que tuvo mayor peso, con el 21,3% del total, por delante del farmacéutico y químico (17,7%) y maquinaria y metal (17,1%).