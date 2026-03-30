El Aeropuerto de Barcelona repasa la historia del Tour de Francia en la ciudad con una exposición

Imagen de la exposición en el Aeropuerto de Barcelona. - AENA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha inaugurado una exposición itinerante que repasa la relación entre Barcelona y el Tour de Francia, así como la historia de la bicicleta en la ciudad, explica Aena este lunes en un comunicado.

La muestra se podrá visitar hasta el 10 de abril, y se enmarca en el Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026, por el que la ciudad acogerá la inauguración de la 113 edición de la competición de ciclismo.

También con motivo de este evento, el aeropuerto iluminó el pasado viernes la fachada principal de la Terminal 1 de amarillo, el color del Tour de Francia, para "señalar la cuenta atrás de 100 días hasta el inicio de la prueba deportiva".