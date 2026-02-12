El Aeropuerto de Barcelona retoma la operativa habitual con dos pistas

Archivo - Un grupo de personas con maletas en el aeropuerto de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El Aeropuerto de Barcelona ha retomado la operativa habitual con dos pistas sobre las 11 horas de este jueves, tras operar con una sola pista a causa de las "revisiones constantes de las pistas" para garantizar que no haya objetos arrastrados por el temporal de viento, informan fuentes de Aena este jueves.

Hasta la misma hora, las compañías han cancelado 79 vuelos en el aeródromo barcelonés a causa del viento y otros nueve han sido desviados, mientras que 107 han podido operar.

A las 10.30 horas, en el aeropuerto de la capital catalana, la velocidad media del viento era de 50 km/h y la racha máxima, de 71 km/h, aunque se han alcanzado los 92,5 km/h durante la mañana, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas.

Las mismas fuentes explican que el viento obliga a realizar estas revisiones, lo que puede obligar, en determinados momentos, a operar en pista única.

"Sin embargo, dadas las limitaciones operativas existentes, una sola pista permite absorber todo el tráfico previsto", añaden.