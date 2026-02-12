El Aeropuerto de Barcelona suma 3,81 millones de pasajeros en enero, un 3% más y "récord histórico"

Archivo - Un avión sobrevuela el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona cerró enero con 3,81 millones de pasajeros, un 3% interanual más, y "récord histórico" del aeródromo en este mes, informa Aena en un comunicado este jueves.

Del total, 3,8 millones de pasajeros correspondieron a pasajeros comerciales (+3%), de los que 2,82 millones viajaron en vuelos internacionales (+4,8%) y 971.749 en vuelos nacionales (-1,9%).

Durante enero, el aeropuerto gestionó 24.537 operaciones (-0,2%) y transportó 15.611 toneladas de carga (+16,5%), con un récord mensual.

Por su parte, el aeropuerto de Girona-Costa Brava cerró el mes con 35.462 pasajeros, un 8,2% menos, y 1.292 operaciones, un 3,9% menos.

El aeropuerto de Reus (Tarragona) tuvo 589 usuarios, un 57,3% menos, y el de Sabadell (Barcelona), 263 pasajeros, un 14,3% menos.