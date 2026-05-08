El Aeropuerto de Girona suma dos nuevas rutas con Londres-Gatwick y Edimburgo (Reino Unido)

Avión de Jet 2 - AENA

GIRONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Girona ha sumado dos nuevas rutas operadas por Jet 2 hacia los aeropuertos de Londres-Gatwick y Edimburgo (Reino Unido), informa Aena en un comunicado este viernes.

La ruta de Londres contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos, mientras que la de Edimburgo conectará las dos ciudades los domingos.

Actualmente, el aeródromo de Girona cuenta con 38 destinos en 15 países, especialmente con Reino Unido, Alemania, Bélgica, Irlanda y Polonia.