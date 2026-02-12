Afectaciones en ocho carreteras catalanas por la caída de árboles en la calzada por el viento

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho carreteras de Catalunya sufren afectaciones este jueves a las 11.00 horas por la caída de árboles a causa del fuerte episodio de viento que se está produciendo en gran parte del territorio, informa el Servei Català de Trànsit.

En cuanto a la provincia de Barcelona, la AP-7 en Subirats hacia Tarragona solo tiene un carril abierto; están cortadas la BV-1462 en la capital catalana, la C-1413b en Sant Quirze Safaja y la C-1415a en Terrassa; por otro lado, la C-32 entre Cornellà y Castelldefels solo tiene abierto un carril y se ofrece servicio alternativo en la C-59 en Sant Feliu de COdines y en la N-II en Sant Andreu de Llavaneres.

Respecto a Tarragona, se están realizando desvíos señalizados en la TV-7045 en Mont-ral, y tal y como ha anunciado el SCT sobre las 10.00, en Girona está restringida la circulación para los camiones en la AP-7 en la Jonquera en ambos sentidos de la marcha.