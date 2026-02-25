Affac critica la renovación "casi automática" de conciertos y ve sobreoferta en la concertada

Archivo - Varias niñas con mochilas a la salida del colegio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han criticado la renovación "casi automática" de los conciertos educativos por parte de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y han alertado de la sobreoferta de plazas en la red privada-concertada.

En declaraciones a los periodistas este miércoles, la directora de Affac, Lidón Gasull, recuerda que las escuelas concertadas forman parte del Sistema de Educación de Catalunya mientras tengan concierto, y que "si no hay necesidades de escolarización, no tiene sentido seguir manteniendo esta red privada-concertada".

Ha asegurado que hay sobreoferta de plazas en la red privada-concertada y ha advertido que "mientras haya sobreoferta de plazas escolares será difícil erradicar la segregación escolar" y que haya escuelas diversificadas.

Lamenta que la Conselleria "haya optado por hacer una renovación de los conciertos de forma casi automática", y opina que el déficit realmente se encuentra en la red pública, que añade que es la principal responsable de la escolarización de los alumnos.

Ha insistido en que el sistema educativo público "está sufriendo mucho con una planificación que cambia año tras año, frente a la estabilidad de la planificación de la red privada-concertada", y reitera que la red pública es la que asume la mayoría de alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.

DEFENSA DE LA PÚBLICA

"Es la red pública la que se encuentra con muchos centros en barracones, frente a infraestructuras de la red privada-concertada que se pueden permitir incluso una piscina propia o grandes instalaciones con un coste de mantenimiento grande, y esto "no tiene sentido que se acabe pagando con los impuestos de todos", añade.

Ha recomendado a las familias que vayan a visitar las escuelas que tienen al lado de su domicilio, porque esto también hace que los niños estén "conectados con el entorno donde viven", y que se decanten por la pública porque afirma que es donde encontrarán una educación de calidad.

Por último, ha pedido a la Conselleria y al conjunto del Govern que tomen la responsabilidad de llegar a acuerdos para garantizar una mejora educativa en el sistema público y "poder resolver las desavenencias con los sindicatos y el personal docente".