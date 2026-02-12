La afiliación a la Seguridad Social en Catalunya sube un 2,3% en enero respecto al mismo mes de 2025

Archivo - Trabajadores realizando obras en las Ramblas de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El número de afiliados a la Seguridad Social en Catalunya ha aumentado en 83.560 personas a cierre de enero respecto al mismo mes de hace un año, lo que supone un incremento interanual del 2,3%, con subidas en casi todas las comarcas, ha informado el Govern en un comunicado este jueves.

Según los datos provisionales del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), los aumentos más destacados, en términos relativos, se han dado en el Baix Penedès (Tarragona), de un 4,1%, Osona (Barcelona y Girona), un 3,9%, les Garrigues (Barcelona), un 3,4% y el Tarragonès (Tarragona), otro 3,1%, mientras que l'Alta Ribagorça (Lleida) es la única comarca en la que desciende el número de afiliados, un 1,1%.

Por municipios, el número de afiliados ha aumentado en un 82% del total, o 775 municipios, con todos aquellos con más de 50.000 habitantes registrando un aumento, mientras que ha disminuido en los 172 restantes municipios de Catalunya.

EDAD, SEXO Y NACIONALIDAD

Por diferentes sexos, el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en enero en Catalunya ha aumentado en 39.040 y el de hombres en 44.525, o un 2,3% y 2,4% interanual, respectivamente.

Por grupos de edad, en el conjunto de Catalunya ha aumentado en todas las franjas, aunque los incrementos han sido más intensos entre los jóvenes, de un 5%, y las personas de más de 55 años, otro 5,1%.

Por nacionalidad, los afiliados de nacionalidad extranjera a la Seguridad Social han aumentado un 5,7% interanual a cierre de enero, mientras que el caso de los afiliados de nacionalidad española el incremento es de un 1,6%.

SECTORES ECONÓMICOS

Según los datos de Idescat, las afiliaciones han aumentado en todos los sectores económicos con excepción de la construcción, en el que han disminuido un 1,8%, aunque "esta variación puede estar afectada porque los resultados de la estadística, a partir de enero del 2026, se ofrecen con la nueva Classificació catalana d'activitats econòmiques", explica el comunicado.

En el sector servicios el aumento ha sido de 86.505 afiliaciones, o un 2,9%, en la industria de 8.435 afiliaciones, o un 1,7%, y en la agricultura de 545 afiliaciones, o un 1,1% en términos relativos.

CAÍDA INTERMENSUAL

En términos intermensuales, el número de afiliados a la Seguridad Social ha disminuido en 7.775 personas, o un 0,2%, una caída liderada, en términos relativos, por l'Alta Ribagorça, un 2,2%, Aran (Lleida), -1,7%, y el Tarragonès, otro 1,5%, mientras que el aumento más intenso se ha dado en l'Anoia (Barcelona), de un 0,8%.