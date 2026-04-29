La Agència Catalana del Consum impuso 905 sanciones y recibió 19.380 reclamaciones en 2025

Archivo - Varias personas realizan compras en el centro comercial La Maquinista, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana del Consum (ACC) ha recibido un total de 19.380 reclamaciones a empresas en 2025, un periodo en el que también impuso 905 sanciones en Catalunya, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Del total de las reclamaciones recibidas durante el ejercicio, alrededor de la mitad corresponden a incidencias de empresas de servicios considerados básicos: el suministro de servicios de hogar acumuló el 20% de las incidencias, el de telefonía e Internet un 9,5%, el transporte y alquiler de vehículos un 9,2% y los servicios financieros y aseguradoras un 9%.

Por empresas concretas, los datos compartidos por el departamento aluden a Endesa Energia (1.428 incidencias), seguida de Orange (472), Energia XXI del grupo Endesa (386), Edistribución (376), Ryanair (294), Naturgy (277), Telefónica (268), Vueling (264), Media Markt (260) y Allzone (278).

La ACC ha gestionado directamente la resolución de un 69% de las reclamaciones (13.351) y el resto se han derivado a otros organismos o se han archivado, mientras que el porcentaje de resolución ha alcanzado el 51,7% del total, principalmente gracias a la mediación entre la empresa y los consumidores.

INSPECCIONES

Respecto a las inspecciones, cerca del 54% de las inspecciones se activaron en base a denuncias presentadas por la ciudadanía u otras administraciones, mientras que el 46% restante se llevaron a cabo por iniciativa de la ACC.

Este control derivó en 905 sanciones por "incumplimientos diversos de la normativa de protección de los consumidores", por un importe total de 7,7 millones de euros, además de la retirada del mercado de 13.029 productos por ser considerados inseguros.