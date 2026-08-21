La Agencia Tributaria de Catalunya reforzará su plantilla con 23 nuevos gestores y 20 técnicos

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BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) reforzará su plantilla a partir de septiembre con la incorporación de 23 nuevos gestores tributarios y 20 técnicos tributarios, según ha informado la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat en un comunicado este viernes.

La ATC también ha abierto un proceso de selección para incorporar a 25 nuevos inspectores tributarios con el objetivo de intensificar la lucha contra el fraude y trabaja para sumar a 12 profesionales del cuerpo superior de informática tributaria para avanzar en la transformación digital y reforzar los sistemas de información.

Estas incorporaciones se suman a otras actuaciones impulsadas este año para incrementar los recursos de la ATC, dado que en la pasada campaña de la renta, finalizada el 30 de junio, ya se reforzó el servicio a la ciudadanía mediante una convocatoria temporal de 152 plazas.

Además, en septiembre del año pasado, la Secretaría de Hacienda de la Conselleria de Economía impulsó una convocatoria de 50 becas para facilitar la preparación de las oposiciones a los diferentes cuerpos adscritos a la ATC, con un importe de 1.184 euros mensuales y una duración de 8 meses para los aspirantes al cuerpo técnico de gestores tributarios y de 12 meses para los aspirantes a los cuerpos superiores de técnicos e inspectores tributarios.

Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la captación y retención de talento, facilitar el acceso a la función pública tributaria y garantizar la disponibilidad de profesionales cualificados para dar respuesta a las necesidades de la ATC.